В Татарстане по подозрению в афере на 88 млн рублей задержали чиновника

В Татарстане задержали и.о. главы исполкома Муслюмовского района. Его подозревают в мошенничестве на 88 млн рублей, рассказал ИА «Татар-инфом» старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, весной 2019 года между Муслюмовским районом и компанией «Татагролизинг» был заключен договор пожертвования, по которому муниципалитету передали сельхозтехнику и здания на общую сумму 88 млн рублей.

В июне того же года 36-летний и.о. главы исполкома района списал имущество с баланса муниципалитета. Следствие полагает, что часть списанной техники и зданий продолжает использоваться приближенными к руководству района.

Подозреваемый был установлен в ходе совместной работы сотрудников СК и УЭБиПК МВД по Татарстану. Свою вину мужчина не признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

17 октября сообщалось, что глава администрации Выборгского района Ленинградской области задержан по подозрению в многомиллионном мошенничестве. По данным следователей, чиновник вместе с председателем комитета финансов администрации района и другими подельниками обманным путем вывели на счета подконтрольных юридических лиц более 700 млн рублей из местного бюджета.