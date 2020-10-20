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Корреспондент «Известий» показал обломки сбитого над Степанакертом дрона

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Корреспондент «Известий» опубликовал фотографию двигателя дрона-камикадзе, сбитого над Степанакертом.

На кадрах запечатлен двигатель дрона, лежащий на земле. Точная марка аппарата неизвестна, но предполагается, что это тот самый дрон-камикадзе, который несет в себе 32 кг взрывчатки, запускается как ракета, а в полете переходит на работу от винтового-двигателя.

Судя по состоянию детали, можно сделать вывод, что дрон взорвался, не найдя цель. Аппарат был сбит и потом разобран.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября (23:00 мск 17 октября). В Баку эти данные подтвердили.

1 октября президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором осудили эскалацию насилия в регионе и призывали стороны конфликта к прекращению огня.

Затем после переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о перемирии с 10 октября, однако режим прекращения огня по факту не соблюдался. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.

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