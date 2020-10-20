Лукашенко назначил Сойко гендиректором «Нафтана»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Сойко генеральным директором крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны «Нафтан». Об этом 20 октября сообщило агентство «БелТА».

Ранее топ-менеджер работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Как Сойко рассказал журналистам, после окончания университета он работал на разных должностях в системе «Белнефтехима».

Сразу после назначения он отметил, что реализация инвестиционного проекта на «Нафтане» в максимально короткие сроки является важнейшей задачей.

Речь идет о завершении инвестпроекта по строительству комплекса замедленного коксования. После ввода комплекса компания сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т).

В августе сообщалось, что компания работает штатно, несмотря на забастовку, объявленную другими предприятиями.

Лукашенко заявил 14 августа на совещании, что забастовки негативно скажутся на самих предприятиях.