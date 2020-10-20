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В КНР заявили об отсутствии влияния изменений в структуре коронавируса на вакцины

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Мутации коронавирусной инфекции не оказали большого влияния на разработку вакцин китайскими исследователями. Об этом заявил замначальника управления по вопросам общественного развития министерства науки и техники КНР Тянь Баого во вторник, 20 октября.

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«Сравнительные исследования более 80 тыс. образцов высококачественных геномных последовательностей показали, что вирус претерпевает мутации, но эти отклонения незначительны, накопленные изменения находятся в пределах нормы, и они не оказали существенного влияния на разработку вакцин», — приводит ТАСС слова Баого.

Замминистра добавил, что сейчас в глобальной базе данных собрано около 15 последовательностей генома COVID-19, география которых охватывает 113 стран мира на шести континентах.

По словам Баогао, в настоящее время КНР проводит клинические испытания 13 вакцин от этого вируса, четыре из которых находятся на третьей стадии исследований.

Ранее, 9 октября, в МИД Китая сообщили, что Пекин подписал с GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) соглашение об официальном присоединении к международному механизму COVAX, который призван обеспечить равный доступ к прививкам от коронавируса. К этому механизму присоединились свыше 170 государств.

21 сентября первые российские добровольцы, участвующие в международном клиническом исследовании III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России, разработанной CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) (SHSE: 688185, HKEX:06185) и Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук, получили препарат. По информации представителей компании «Петровакс», участники испытаний чувствуют себя хорошо, у них не выявлено каких-либо нежелательных явлений.

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