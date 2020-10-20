Власти Москвы не будут ограничивать время работы ресторанов

Правительство Москвы не собирается ограничивать время работы ресторанов, как это планируется сделать в Санкт-Петербурге. Об этом 20 октября заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Мы, прежде чем вводить какие-то меры, смотрим все-таки на эпидемиологию. Пока мы таких решений не планируем предпринимать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов подчеркнул, что ввод тех или иных ограничений является результатом соблюдения уже действующих мер.

Ранее, 19 октября, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти города планируют ограничить время работы ресторанов до 23:00. Когда эти меры вступят в силу, он не уточнил.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространением COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Осенние каникулы в школах длились с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся также было приостановлено .

Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровело 1 075 904 человека.

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