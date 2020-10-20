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В Москве могут ввести систему мониторинга передвижения граждан через смартфоны

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Власти Москвы разрабатывают систему отслеживания движений пассажиров и пешеходов через сбор данных пользовательских гаджетов. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

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Согласно конкурсной документации, в течение шести месяцев на остановках общественного транспорта планируется разместить 220 аппаратно-программных комплексов для сбора MAC-адресов пользовательских устройств. Такие системы позволят обеспечить мониторинг без использования информации операторов связи.

Система будет оснащена камерами видеонаблюдения. Для сбора данных она использует Bluetooth и Wi-Fi, посредством которых будет считывать MAC-адреса (номера, которые присваиваются каждому устройству при производстве) пользователей устройств в радиусе 50 м от АПК. Такой мониторинг будет использоваться для составления отчетов по движению человека за день, неделю, месяц и год.

На основе этих сведений будут составлены карты пассажиропотока в столице. Вся информация будет поступать в единый центр хранения данных, которым управляет столичный департамент информационных технологий. Затраты на реализацию составят 155,2 млн рублей.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения, столичные власти опирались на практику мировых столиц. Проект нацелен не на сбор персонифицированных данных, а на улучшение качества работы городского транспорта.

18 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столице могут ввести систему мобильного мониторинга вредных выбросов и уровня шума на автомобильных дорогах. Мобильный мониторинг дорог будет получать пробы воздуха на конкретном участке.

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