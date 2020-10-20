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Заммэра Москвы опроверг планы по закрытию предприятий из-за коронавируса

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Власти Москвы не планируют закрытие промышленных предприятий из-за роста числа случаев коронавируса в городе. Об этом во вторник, 20 октября, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы варианты их закрытия не рассматриваем вообще, потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования», ― сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ефимов подчеркнул, что на большинстве московских предприятий соблюдаются все меры индивидуальной защиты.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространением COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Осенние каникулы в школах длились с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся также было приостановлено .

Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровело 1 075 904 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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