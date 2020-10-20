Делегация из ОАЭ прибыла в Израиль для подписания различных соглашений

Высокопоставленная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 20 октября прибыла в Израиль для подписания соглашений об авиасообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций, а также о сотрудничестве в области науки и технологии. Трансляцию прибытия делегации ведет государственная израильская вещательная корпорация «Кан».

Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретит делегацию в аэропорту Бен-Гурион. Делегацию ОАЭ возглавляют глава министерства экономики страны Султан бен Саид Аль Мансури, министр финансов Хамдан ибн Рашид Аль Мактум, а также прибывающий с ними глава Минфина США Стивен Мнучин.

Ранее, 15 октября, кнессет Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашения подписали 15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Мероприятие проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Мелании и приглашенных гостей.

Один из пунктов документа подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.