Рабочий погиб на сахарном заводе в Башкортостане

Гострудинспекция проводит проверку по факту гибели рабочего на предприятии в Башкортостане. Мужчину придавило укладочной машиной.

Инцидент произошел в Альшеевском районе. 50-летний оператор сахарного завода получил смертельные травмы во время работы на свеклоприемном пункте. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о проверке на горнодобывающем предприятии в Учалинском районе. По данным Трудовой инспекции, водитель самосвала не справился с управлением при перевозке грунта на дамбу хвостохранилища. Транспортное средство съехало в хвостохранилище. Сотрудник скончался от полученных травм.