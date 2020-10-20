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Аксенов назначил нового министра транспорта Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Евгения Исакова новым министром транспорта республики. Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона во вторник, 20 октября.

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«Назначить Евгения Александровича Исакова на государственную должность Республики Крым — министра транспорта Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — отмечается в документе.

Ранее Исаков работал начальником департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. После назначения 10 февраля 2020 года нового директора дептранса стал его заместителем, отмечает портал «Крым 24».

Аксенов в ходе совещания по строительной отрасли Крыма 1 октября уволил министра транспорта Сергея Карпова. До назначения Исакова работу ведомства контролировала вице-премьер Евгения Кабанова, которая курирует сферу транспорта.

Глава Крыма говорил, что сожалеет о том, что служба автомобильных дорог региона должным образом не организовала работу подрядчиков, не выполняются некоторые регламенты.

Карпов был седьмым министром транспорта в Крыму с момента вхождения полуострова в состав России.

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