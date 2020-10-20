В Казани с начала года в ДТП погибли 35 человек

В Казани за первые девять месяцев 2020 года зарегистрировано 1269 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 35 человек, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

По данным ведомства, различные травмы в авариях получили 1449 человек. Каждое третье ДТП при этом являлось наездом на пешехода.

Так, с начала года произошло 445 наездов. Погибли 24 человека, 428 получили травмы, пишет InKazan.ru.

В автоинспекции отмечают, что пешеходы являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Вероятность ДТП с их участием увеличивается, исходя из таких внешних факторов, как дождь, гололед, сумерки и т.д.

1 июля сообщалось, что каждая десятая авария в России происходит при участии пьяного водителя, каждый четвертый участник такого ДТП погибает.

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, большую роль в борьбе с «пьяными» ДТП играют меры профилактики. Так, в последние годы было усилено законодательство в отношении водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде.