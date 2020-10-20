Ремонт Суздальского проспекта стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 20 октября стартовал ремонт Суздальского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По данным ведомства, рабочие приведут в порядок участок четной стороны проспекта, проходящий от улицы Симонова до Выборгского шоссе. Протяженность отрезка составила 1,6 км, уточняет телеканал «78».

Общая площадь ремонтируемой дороги составит 20,11 тыс. кв. м. Стоимость ремонта — 31,89 млн рублей.

В комитете отметили, что в связи с ремонтом с 20 по 27 октября на участке будет ограничено движение.

В сентябре в Санкт-Петербурге выбрали подрядчика, который будет заниматься ремонтом улицы Булавского в Московском районе. Работы планируется завершить через год, 30 октября 2021 года.