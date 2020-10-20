Прямой эфир

Ремонт Суздальского проспекта стартовал в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге с 20 октября стартовал ремонт Суздальского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По данным ведомства, рабочие приведут в порядок участок четной стороны проспекта, проходящий от улицы Симонова до Выборгского шоссе. Протяженность отрезка составила 1,6 км, уточняет телеканал «78».

Общая площадь ремонтируемой дороги составит 20,11 тыс. кв. м. Стоимость ремонта — 31,89 млн рублей.

В комитете отметили, что в связи с ремонтом с 20 по 27 октября на участке будет ограничено движение.

В сентябре в Санкт-Петербурге выбрали подрядчика, который будет заниматься ремонтом улицы Булавского в Московском районе. Работы планируется завершить через год, 30 октября 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020