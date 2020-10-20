Москвич умер от отравления дихлофосом после травли тараканов

Москвич скончался от отравления дихлофосом после того, как травил тараканов в своей квартире. Об этом 20 октября сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Утром 19 октября из ГКБ имени Пирогова поступило сообщение о смерти мужчины, отравившегося дихлофосом. Полиция опросила его сожительницу. По ее словам, несколькими часами ранее мужчина якобы поехал на свою вторую квартиру на ул. Кибальчича, чтобы травить тараканов», — проинформировал собеседник агентства.

Мужчина вызвал себе скорую помощь сам, он был госпитализирован, но позднее скончался. По факту случившегося проводится проверка.

В августе сообщалось, что в селе Скатовка в Ровенском районе Саратовской области во время хозяйственных работ погибли 60-летняя женщина и ее 37-летний сын. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление краской.