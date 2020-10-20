Двукратный чемпион мира по велотреку Гавирия повторно заразился коронавирусом

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия заразился коронавирусной инфекцией во второй раз. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает французский портал RMC Sport.

Из-за положительного теста на COVID-19 Гавирия был вынужден отказаться от участия в многодневке «Джиро д’Италия». Всего организаторы подтвердили два случая коронавируса среди участников гонки. Второй заразившийся — член команды AG2R-La Mondiale, его имя не уточняется.

Колумбийский спринтер теперь находится в изоляции и под медицинским наблюдением.

Как отмечает издание, Гавирия уже перенес коронавирус в марте. Таким образом, он станет первым спортсменом высокого уровня, получившим положительный результат дважды с разницей в несколько месяцев.

«Джиро д’Италия» проходит с 3 по 25 октября.

13 октября сообщалось, что Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Футболиста срочно изолировали от партнеров по сборной.