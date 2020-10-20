Прямой эфир
Сюжет:

Двукратный чемпион мира по велотреку Гавирия повторно заразился коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия заразился коронавирусной инфекцией во второй раз. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает французский портал RMC Sport.

Японский бог: коронавирус унес жизнь основателя дома Kenzo
Дизайнер Кензо Такада скончался на 82 году жизни

Из-за положительного теста на COVID-19 Гавирия был вынужден отказаться от участия в многодневке «Джиро д’Италия». Всего организаторы подтвердили два случая коронавируса среди участников гонки. Второй заразившийся — член команды AG2R-La Mondiale, его имя не уточняется.

Колумбийский спринтер теперь находится в изоляции и под медицинским наблюдением.

Как отмечает издание, Гавирия уже перенес коронавирус в марте. Таким образом, он станет первым спортсменом высокого уровня, получившим положительный результат дважды с разницей в несколько месяцев.

«Джиро д’Италия» проходит с 3 по 25 октября.

13 октября сообщалось, что Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Футболиста срочно изолировали от партнеров по сборной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020