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Infiniti начала продажи в России обновленного внедорожника QX80

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Японская компания Infiniti начинает принимать заказы в России на обновленный внедорожник QX80. Цены на автомобиль с семиместным салоном начинаются от 5 440 000 рублей, а восьмиместная модификация обойдется минимум в 5 840 000 рублей.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 20 октября в редакцию «Известий», основные изменения коснулись интерьера модели. В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с двумя раздельными сенсорными дисплеями.

Кроме того, автомобиль получил усовершенствованный Bluetooth-модуль и систему голосового управления, способную распознавать до 6 тыс. команд.

Обновленный Infiniti QX80 доступен с 5,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 405 л.с., семиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 7,5 с.

25 сентября сообщалось, что Infiniti провела онлайн-презентацию нового концептуального автомобиля QX60 Monograph.

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