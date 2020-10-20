Навигация для лодок и катеров завершается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае главы администраций Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов решили закрыть навигацию для маломерных судов. Начался процесс ледообразования на водоемах, поэтому передвигаться на лодках и катерах очень опасно.

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по региону предупреждают, что неоправданный риск угрожает жизни и здоровью людей, сообщает ИА AmurMedia. Вслед за первыми двумя северными районами с 24 октября закроется навигация для маломерных судов в Охотском районе. С приходом осени в эксплуатации лодок и катеров наступает наиболее сложный период. Владельцев призвали к соблюдению всех правил.

Ранее в Магадане завершился навигационный сезон для безмоторных и гребных маломерных судов. При этом моторные лодки и катера смогут перемещаться по водоемам до 1 ноября. После завершения сезона навигации выход на водоемы на соответствующих судах запрещен.