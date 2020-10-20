Зеленский анонсировал пакет законов после реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Трансляцию его послания к Верховной раде во вторник, 20 октября ведет портал «Страна».

Глава государства уточнил, что среди них будет также закон об амнистии.

«Но амнистия будет только тем, у кого руки не в крови», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также заверил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году.

«В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, «зраду» (измену — Ред.), что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать», — отметил президент.

Украинский лидер добавил, что финансирование будет не меньше, чем в нынешнем году, — более 117 млрд грн ($4,12 млрд по текущему курсу).

12 октября Зеленский заявил, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой лидер. Он также уточнил, что придерживается мирного урегулирования ситуации в регионе,

27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня и размещение вооружения на линии соприкосновения между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

18 сентября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак выразил уверенность, что вооруженный конфликт на Украине закончится еще при Зеленском.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.