Фестиваль свадебных традиций «Свадьба в Обломовке» прошел в Ульяновске

В Ульяновске подвели итоги II Всероссийского фестиваля-конкурса «Свадьба в Обломовке». В нем приняли участие представители 30 регионов. На конкурс прислали 78 роликов, в которых рассказывалось о свадебных традициях и обрядах народов, которые населяют Россию.

Организовали фестиваль министерство искусства и культурной политики Ульяновской области и Государственный российский дом народного творчества имени Поленова.

Как рассказала 1ul.ru региональный министр культуры Евгения Сидорова, в этом году наряду с фрагментами русских свадебных обрядов фольклорные коллективы показали фрагменты эвенской, дагестанской, мордовской, чувашской, марийской, казачьей, старообрядческой семейской, ненецкой, усть-цилемской, сибирской, коми-пермяцкой свадеб.

Самым важным критерием оценки была этнографичность. Жюри высоко оценивало показ обряда конкретного села или небольшого региона.

Кроме того, организаторы создали специальную номинацию «За лучшую кинематографическую постановку свадебного обряда». В ней выиграл народный самодеятельный фольклорный коллектив «Ыбса Дзоридьяс» из Республики Коми.

Приз зрительских симпатий достался народному семейному фольклорному ансамблю «Калинушка» из Башкирии.