Памятный крест: в Чили сожгли две церкви

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Страна отметила годовщину массовых протестов новыми беспорядками
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Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Митинги в честь годовщины начала масштабных протестов в Чили переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Только на улицах Сантьяго – столицы страны – власти насчитали порядка 25 тыс. протестующих, аналогичные акции прошли и в других городах. В ходе беспорядков было задержано несколько сотен человек, один из них скончался. Кадры с места событий - в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Массовые протесты в Чили начались прошлой осенью, после того как власти решили увеличить стоимость проезда в столичном метро
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Демонстранты выступали против действующей политики правительства и социального неравенства
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
В ходе выступлений, переросших в массовые беспорядки, погибли более трех десятков человек
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
В ходе нынешних протестов демонстранты выдвигали те же требования - отмена конституции, принятой во времена военной диктатуры и обеспечение социального равенства
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Нынешняя конституция была принята во время правления Аугусто Пиночета. Голосование по новой конституции должно было пройти еще весной, но его перенесли из-за пандемии
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
В ходе беспорядков протестующие подожгли два храма - Сан-Франциско-де-Борха, где часто проводит церемонии местная полиция, и церковь Асунсьона, одну из старейших в Сантьяго
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Священнослужители выступили с осуждением актов насилия
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
В ходе беспорядков по всей стране было задержано 580 человек. Во время ночной полицейской операции в Сантьяго один из протестующих был застрелен
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
При столкновениях с протестующими пострадали 116 полицейских, 18 из них получили огнестрельные ранения
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Референдум по новой конституции намечен в стране на 25 октября. Чилийцам предстоит решить, нужна ли она, и кто ее должен разработать
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