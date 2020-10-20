Памятный крест: в Чили сожгли две церкви

Митинги в честь годовщины начала масштабных протестов в Чили переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Только на улицах Сантьяго – столицы страны – власти насчитали порядка 25 тыс. протестующих, аналогичные акции прошли и в других городах. В ходе беспорядков было задержано несколько сотен человек, один из них скончался. Кадры с места событий - в фотогалерее «Известий»