Кольцевой веломаршрут через «точки притяжения» появится в Липецке

В Липецке создадут кольцевой маршрут для легкого транспорта. Он пройдет через район НЛМК, по набережной, через Центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны, так называемые точки притяжения.

Для разработки масштабного проекта создали рабочую группу, в которую вошли представители департаментов физкультуры и спорта, градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, велоактивисты, члены архитектурного сообщества, сотрудники ГИБДД и общественники. Они уже начали прорабатывать стандарты для проектирования.

Как пишет Lipetskmedia, специалисты проанализировали уже существующую в Липецке инфраструктуру и спланировали, где в ближайшее время велодорожки организуют в соответствии с нацпроектами «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Теперь необходимо решить вопросы, как соединить разрозненные участки инфраструктуры и откуда взять дополнительные средства.

Предполагается, что веломаршрут пройдет таким образом, что любой сможет добраться из пункта А в пункт Б, не создавая помех пешеходам. После утверждения стандартов проект вынесут на общественное обсуждение. Первичную документацию планируют подготовить к концу года.