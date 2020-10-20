Депутат призвал запретить в России микрофинансовые организации

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции партии в Государственной думе Сергей Миронов выступил за запрет микрофинансовых организаций в стране. Об этом во вторник, 20 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300–700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей», — сказал политик.

Он также предложил провести для заемщиков таких организаций кредитную амнистию, списав их долги. Миронов указал, что в период экономического кризиса подобные организации представляют удвоенную опасность для общества.

«Они и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые девяностые всего за несколько лет», — добавил парламентарий.

В марте — июне 2020 года, на которые пришелся пик карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, 29% заемщиков МФО впервые взяли микрокредит.

При этом, по последним данным ЦБ, портфель микрозаймов во втором квартале сократился на 3% — до 213 млрд рублей. Количество заемщиков из-за ужесточения требований снизилось до 11,5 млн человек.