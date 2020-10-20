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Сахалинец пойдет под суд из-за незаконной заготовки икры на 18 млн рублей

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Суд на Сахалине рассмотрит уголовное дело против 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры. Ущерб от его действий составил 18 млн рублей, передает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк во вторник, 20 октября.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

По информации следствия, предварительно установлено, что мужчина нелегально вылавливал рыбу лососевых пород в месте ее нереста на реке Большая Лонгри — территории государственного природного заказника в северной части Сахалина. При этом он использовал запрещенные орудия — ставную сеть и бредень.

В итоге он добыл более 2 тыс. особей горбуши, заготовил 151 кг икры-сырца и почти 245 кг соленой икры.

В конце августа сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД Иркутской области обнаружили партию нелегальной черной икры весом около 69 кг. Инцидент произошел на посту «Рубеж» в Слюдянке при досмотре рефрижератора фуры DAF. Продукцию везли из Южно-Сахалинска в Ставрополь. Водителя большегруза оштрафовали.

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