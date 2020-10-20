В минздраве прокомментировали инцидент с кражей трубы для подачи кислорода

В минздраве Забайкалья отреагировали на инцидент с кражей медной трубы для подачи кислорода больным COVID-19 в горбольнице Читы. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Аппараты ИВЛ подали сигнал, что упало давление. Когда персонал больницы начал разбираться в произошедшем, выяснилось, что произошел сбой при подаче газа в оборудование: пропала медная труба, порядка 15 м. В это время пятеро пациентов нуждались с бесперебойной подаче кислорода», — заявила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края Инга Николаева.

Она отметила, что все медицинское сообщество возмущено произошедшем и надеется, что в ближайшее время злоумышленники будут установлены и понесут наказание.

Ранее в этот же день в правительстве Забайкальского края сообщили, что неизвестные похитили больше десятка метров медной трубы для подачи кислорода пациентам с COVID-19 в горбольнице Читы.

В итоге пять пациентов, нуждавшихся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал, были проведены восстановительные работы, пишет «Газета.ру».