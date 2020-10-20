Сбербанк разработает сервис аналитики трат и передвижений россиян

Сбербанк работает над созданием пилотного сервиса геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом 20 октября РБК сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» кредитной организации Станислав Карташов.

Сервис будет анализировать банковские транзакции пользователей, сопоставлять их с информацией о расположении торговых точек на «2ГИС». Это подскажет бизнесу, например, где выгоднее размещать новый магазин.

Карташов пояснил, что это также поможет властям в понимании популярности тех или иных транспортных маршрутов.

«Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу», — подчеркнул вице-президент.

Планируется, что новый сервис заработает в рамках платформы «СберАналитика», которая будет продавать потребительскую экспертизу. В частности, это информационно-аналитические отчеты, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории и прочее.

24 сентября Сбербанк в ходе онлайн-презентации официально представил свой новый логотип «Сбер». Глава компании Герман Греф заявил, что на внедрение нового бренда в течение пяти-шести лет планируется потратить примерно 2,5 млрд рублей.