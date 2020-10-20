Вандалы разграбили старинное кладбище в Омске

В Омске неизвестные осквернили и разграбили старое православное кладбище на улице Крупской. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов.

Как говорится в комментарии к фото произошедшего, вандалы осквернили могилы, сняли металлические ограды и надгробия, пишет ИА «Город55». В сообщении не уточняется, есть ли реакция на случившееся со стороны правоохранительных органов.

В июле сообщалось, что в Омске вандалы разобрали пешеходный мостик в парке Победы. Неизвестные сняли с него доски. Местные жители отметили, что подобное происходит уже не в первый раз и, скорее всего, доски снимают ради костров.