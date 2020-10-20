Плату за ЖКУ для семей с низким доходом могут отменить

В РФ предлагают отменить плату за ЖКУ для части населения. Инициатива касается семей с доходом ниже прожиточного минимума или равным ему на одного человека.

Сейчас в стране действуют иные правила получения субсидии. Доля расходов на ЖКУ должна превышать предельно допустимую. В зависимости от региона планка составляет от 15 до 22%. Авторы инициативы считают действующие условия несправедливыми.

Уже известно, что на выплату компенсаций правительству понадобится 140 млрд рублей. Инициативу уже поддержали в Госдуме и на общественном совете при Минстрое.