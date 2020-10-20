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Нефтепродукты обнаружили в воде реки Оми в Омске

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Стали известны результаты проверки информации о загрязнении реки Оми в Омске. В пробах нашли нефтепродукты и анионные поверхностно-активные и взвешенные вещества.

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Материалы будут направлены следователям для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил бобращения экологически опасных веществ и отходов».

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», сотрудники надзорного ведомства начали проверки после появления в соцсетях ролика о сбросе сточных вод из водовыпуска. Его опубликовал в июле местный блогер Орис Брут. По его предположениям, воды сливали из трубы одного из крупнейших предприятий Омска.

14 октября директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин рассказал, что компания потратила 3 млрд рублей на ликвидацию аварии в Норильске, произошедшей вследствие разлива дизельного топлива.

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