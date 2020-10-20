Армия Карабаха сообщила об интенсивных ночных боях

На южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе минувшей ночью прошли интенсивные бои. Об этом 20 октября на своей странице в Facebook сообщила армия обороны непризнанной НКР.

«Особенно интенсивные бои шли на южном направлении. Подразделения армии обороны продолжают держать под контролем оперативную обстановку и своими действиями наносить многочисленные потери живой силе и технике противника», — отмечается в сообщении.

В целом, ночью в зоне нагорнокарабахского конфликта ситуация была стабильно напряженной.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября (23:00 мск 17 октября). В Баку эти данные подтвердили.

1 октября президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором осудили эскалацию насилия в регионе и призывали стороны конфликта к прекращению огня.

Затем после переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о перемирии с 10 октября, однако режим прекращения огня по факту не соблюдался. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.