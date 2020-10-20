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В России в октябре произведут около 300 тыс. доз вакцины от COVID-19

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До конца октября в России объем производства вакцины от коронавируса составит около 300 тыс. доз. Об этом сообщил во вторник, 19 октября, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

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«До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тыс. доз», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить переход от малого объема производства вакцины к крупномасштабному.

14 октября Мантуров сообщал, что в России планируется произвести 800 тыс. доз вакцины в ноябре, 1,5 млн — в декабре, 3–3,5 млн — январе. Тогда он говорил о вакцине «Спутник V», разработанной специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. По словам Мантурова, в России смогут производить 15 млн доз вакцины в месяц уже весной следующего года.

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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