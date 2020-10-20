Обвиняемого во взятках министра транспорта Саратовской области отправили в отставку

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого обвинили в получении взяток при фиктивном трудоустройстве. Об этом 20 октября пресс-служба главы региона.

«Алексей Васильевич Зайцев уволен с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в связи с представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя», — говорится в постановлении.

Должность министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с 20 октября занял Алексей Петаев, который ранее возглавлял Красноармейский район.

Как уточнили в региональной прокуратуре, супругу регионального министра фиктивно трудоустроили в одну из дорожно-строительных организаций. Женщина не работала, но получала зарплату, за эти годы ей перечислили более 3 млн рублей.

В сентябре сообщалось об аресте бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.