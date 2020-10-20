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В Москве еще 1960 человек вылечились от COVID-19

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В Москве еще 1960 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 20 октября.

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В общей сложности за все время пандемии в Москве вылечились от COVID-19 277 608 человек.

Накануне стало известно, что за сутки в столице скончались 49 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Число летальных исходов из-за инфекции в Москве с начала эпидемии составило 6058.

19 октября в России было выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 5328 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 октября заявила, что эпидемиологическая обстановка в РФ по COVID-19 остается напряженной. Она добавила, что в России делается всё, что поможет стабилизировать ситуацию.

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