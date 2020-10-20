В Хабаровском крае школьников отправят на досрочные каникулы из-за пандемии

В связи с ухудшением обстановки с распространением коронавирусной инфекции, школьники Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно — с 21 октября. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С завтрашнего дня и до 9 ноября объявляются школьные каникулы. Исключение — северные районы, где нет зарегистрированных случаев коронавируса», — говорится в сообщении.

Каникулы должны были начаться с 26 октября. Кроме того, в ведомстве отметили, что высшие и средние специальные учебные заведения со среды на месяц уходят на дистанционное обучение. Бары, рестораны и клубы будут работать до 23:00.

Из-за роста количества заражений в конце прошлой недели власти Хабаровского края запретили массовые мероприятия с более чем 50 участниками, ввели обязательное тестирование на коронавирус для вылетающих на север региона и рекомендовали работодателям перевести на дистанционную работу персонал в возрасте старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились 14 тыс. человек, умерли 123.

19 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции является напряженной, а в ряде других стран она критическая.

По ее словам, в настоящее время в России принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Попова подчеркнула, что важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса — носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями, а также максимально сократить все возможные контакты.

По последним данным, всего с начала пандемии в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

Россия находится на 43-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 105-м — по уровню летальности.

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