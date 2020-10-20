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Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии за $8,6 млн

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приобрела ранчо за $8,6 млн в предгорьях Санта-Барбары, Калифорния. Об этом 19 октября сообщил портал Variety.com.

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По данным журналистов, постройка включает в себя три здания, студию и конюшню. При этом главное здание выполнено в балийском стиле по индивидуальному заказу. С террасы открывается вид на океан. На территории ранчо также расположена зона для барбекю и цветочный сад с деревьями.

Также на территории ранчо есть частный колодец на 56 тыс. литров.

В феврале 32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Свое решение спортсменка объяснила чередой травм.

Мария Шарапова начала спортивную карьеру в 2000 году, победив в возрасте 13 лет на соревновании Eddie Herr International Junior Tennis Championships для 16-летних спортсменок. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Шарапова пять раз побеждала на турнирах серии Большого шлема: дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На текущий момент она занимает 373-е место в рейтинге WTA.

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