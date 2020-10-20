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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 20 октября

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Синоптики рассказали о том, что жителей Москвы и области во вторник, 20 октября, ожидает облачная погода с дождем и мокрым снегом.

Днем в столице температура воздуха составит от трех до пяти градусов тепла, ночью может похолодать до –1. В Подмосковье в дневное время от одного до шести градусов тепла, в ночное — местами до трех градусов ниже нуля, сообщил Гидрометцентр.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм рт. ст. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами умеренные дождь и мокрый снег.

Ветер западный и северо-западный со скоростью 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Из-за порывистого ветра в Москве до 16:00 и в Московской области до 17:00 будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

19 октября сообщалось, что потепление придет в центральные регионы европейской части России в конце недели. Метеорологи ожидают, что температура воздуха будет на 5–7 градусов выше, чем среднестатистическая в третьей декаде октября.

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