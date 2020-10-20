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В России предложили повысить возраст для права владения оружием

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Возрастной ценз для владения охотничьим оружием и оружием самообороны следует повысить до 21 года. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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В своем письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева общественник отметил, что часто такое оружие могут приобрести 18-летние молодые люди, которые только окончили школу, не имеют опыта военной службы и не всегда обладают психологической зрелостью, необходимой для ответственного владения оружием, передает RT.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральный закон «Об оружии» в части повышения возраста необходимого для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны до 21 года», — говорится в тексте обращения.

При этом он напомнил, что в настоящее время аналогичный возрастной ценз уже действует в отношении тех, кто планирует приобрести гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения.

Ранее, 12 октября, 18-летний молодой человек после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Подозреваемый с места происшествия скрылся. На следующее утро его обнаружили мертвым в лесополосе неподалеку от места стрельбы.

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