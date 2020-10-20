Новые правила не помешают Трампу принять участия в дебатах с Байденом

Руководитель штаба Трампа Билл Стипен заявил в понедельник, 19 октября, что кандидат в президенты США от Республиканской партии, действующий глава государства Дональд Трамп намеревается участвовать в предстоящих теледебатах, несмотря на принятые комиссией по дебетам новые правила.

«Президент Трамп полон решимости участвовать в дебатах с Джо Байденом независимо от изменений правил, введенных в последний момент предвзятой комиссией», — говорится в сообщении.

В штабе Трампа считают, что нововведения комиссии — это попытка «обеспечить преимущество» кандидату, которого она сама предпочитает видеть следующим президентом США.

Ранее стало известно, что по решению комиссии по президентским дебатам США микрофоны участников теледебатов в четверг будут временно отключать, давая каждому из них две минуты на высказывания по предложенным темам без вмешательства оппонента. Как подчеркнул телеканал CNBC, изменения внесены в связи с тем, что в ходе первых дебатов Трамп часто прерывал Байдена, а также спорил с модератором дискуссии, журналистом Fox News Крисом Уоллесом.

Дебаты пройдут 22 октября в городе Нашвилл, штат Теннесси. Как и первые дебаты, они продлятся полтора часа без перерыва на рекламу. На каждую тему будет отведено 15 минут. У оппонентов будет по две минуты на ответ модератора, оставшееся на тему время отводится на ответные реплики или ответы на дополнительные вопросы. Модератор следит за тем, чтобы время распределялось равномерно. Республиканец Трамп и демократ Джо Байдену обсудят борьбу с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной. Этот перечень может быть дополнен в зависимости от последних новостей внутренней и внешней политики. Выборы в США пройдут 3 ноября.

В четверг, 15 октября, должны были состояться вторые очные дебаты кандидатов на пост президента США, однако Трамп отказался от участия, узнав, что их решено проводить в онлайн-формате.

Причиной такого решения организаторы назвали факт того, что глава Белого дома в начале октября лечился от COVID-19. В итоге политики провели отдельные встречи с избирателями: Трамп в Майами, а Байден в Филадельфии.