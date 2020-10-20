Посольство РФ в Вашингтоне отвергло обвинения США в хакерстве

Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и якобы дестабилизирующей деятельности по всему миру. Об этом «РИА Новости» заявил представитель дипведомства.

По его словам, очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью, но нацелены на «разогрев русофобских настроений» в американском обществе. Также представитель посольства добавил, что подобные действия уже несколько лет являются отличительной особенностью политической жизни Вашингтона.

В диппредставительстве подчеркнули, что у России нет и никогда не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по миру, так как это не отвечает российской внешней политике и национальным интересам, а также пониманию того, как выстраиваются двусторонние отношения с другими государствами. Представитель уточнил, что Москва уважает суверенитет других стран и в их дела не вмешивается.

Ранее США обвинили в хакерстве шестерых россиян, причастных к хакерским атакам на инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2018 года и выборы президента Франции 2017 года. В США полагают, что подозреваемые проводили хакерские атаки от имени правительства России для дестабилизации обстановки в других государствах, для вмешательства во внутреннюю политику и нанесения финансового ущерба.