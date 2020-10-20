Полиция начала проверку по факту избиения девушки блогером в прямом эфире

Московские полицейские начали проверку по заявлению модели Алены Ефремовой, которую в прямом эфире избил стример Андрей Бурим. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в понедельник, 19 октября.

Заявление поступило в одной из УВД Центрального округа Москвы. Поддержку, включая юридическую, пострадавшей уже оказывает известная правозащитница Алена Попова, занимающаяся вопросами бытового насилия. По ее словам, блогеру на данном этапе светит как минимум административный арест. По словам правозащитницы, с Ефремовой уже связались и другие девушки, в разное время пострадавшие от Андрея Бурима.

Юрист Виктория Данильченко в беседе с «Москва 24» заявила, что за избиение девушки Бурим может получить уголовное наказание. Она пояснила, что в действиях блогера просматриваются хулиганские побуждения, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Определение статьи УК РФ будет зависеть от степени вреда, причиненного здоровью пострадавшей модели Алены Ефремовой.

По мнению юриста, вероятнее всего, Бурима можно будет привлечь к ответственности по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до двух лет. Если блогера привлекут по статье «Побои», тогда ему будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов или другие меры вплоть до лишения свободы на два года.

Как отмечает сайт aif.ru, если будет установлен тяжкий вред здоровью потерпевшей или средней тяжести, могут быть применены более суровые статьи УК.

Общественник из Перми Михаил Нецветаев рассказал «360», что канал стримера Mellstroy, который ударил девушку о стол во время прямого эфира, нужно заблокировать. Он уже обратился с просьбой о проверке в прокуратуру и к депутатам. По словам Нецветаева, блогер и «раньше допускал оскорбительные высказывания в адрес девочек». Собеседник телеканала отметил, что канал блогера смотрят дети и школьники, для которых он является примером для подражания. Инициативу общественника уже поддержал депутат Илья Лисняк, который тоже будет отправлять необходимые запросы, чтобы содержание канала было проверено. Также делом займется член Общественного совета Главного управления МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк.

Известный молодежный стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру _cyberbabe_ (Алене Ефремовой) во время прямого эфира на своем YouTube-канале. Позднее он удалил запись стрима. По данным РЕН ТВ, конфликт произошел в башне «Федерация» комплекса Москва-Сити. Недовольный высказыванием коллеги по эфиру блогер схватил девушку и несколько раз ударил ее головой об стол. Позднее модель опубликовала в своем Instagram фото и видео изувеченного лица.

«Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении», — написала девушка.

Она отметила, что таких людей нужно лечить, поскольку их неуравновешенность «граничит с психозом». Также девушка призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску. По словам потерпевшей, молодой человек сломал ей брекеты и в кровь разбил губы. Она планирует обратиться в суд.