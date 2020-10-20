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Переводивший Горбачева и Буша-старшего лингвист Чужакин скончался

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После тяжелой и продолжительной болезни в понедельник, 19 октября, скончался преподаватель Московского государственного лингвистического университета Андрей Чужакин. О его смерти сообщила декан переводческого факультета МГЛУ Екатерина Похолкова, передает «Интерфакс».

«Сегодня пришло печальное известие — ушел из жизни выпускник ИнЯза, преподаватель переводческого факультета Андрей Павлович Чужакин. Наши соболезнования родным и близким», — сказала Похолкова.

По ее словам, Чужакин не смотря на тяжелую болезнь до последнего времени преподавал.

Чужакин — доцент МГЛУ, переводчик-референт английского и португальского языков. Переводил Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева, Андрея Громыко, Джоджа Буша, Маргарет Тэтчер, Индиру Ганди, Гельмута Коля, Фиделя Кастро, высших руководителей КПСС и СССР.

Речь идет именно о переводах бесед первых лиц Советского Союза, Чужакин не работал штатным переводчиком генеральных секретарей и первого президента СССР.

19 октября на 61-м году жизни умер известный петербургский писатель Владимир Шпаков.

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