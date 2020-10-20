Врач назвал случаи потери людьми обоняния помимо коронавируса

Человек может потерять обоняние не только при коронавирусе. Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik назвал еще заболевания, при которых такое может произойти.

По его словам, одной из причин являются простудные заболевания полости носа, например, острый или хронический ринит. Так, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости и обонятельные луковицы, может сначала снизиться, а потом и вовсе пропасть обоняние.

«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия (Потеря обоняния. — Ред.) проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее», — заявил Зайцев.

При этом в нынешней эпидемиологической ситуации в случае потери обоняния или при изменении вкусовых ощущений необходимо прежде всего исключить коронавирусную инфекцию. При отрицательном результате на COVID-19 не следует заниматься самолечением — нужно обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.

18 октября сообщалось, что ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании выяснили, что изменения слуха могут сигнализировать о заболевании COVID-19.

Эксперты заметили, что ряд пациентов с подтвержденным коронавирусом еще до того, как узнал о заболевании, жаловались на тиннитус, при котором человек ощущает звон или шум в ушах, без какого-либо внешнего стимула.

10 октября британские ученые назвали новые симптомы коронавируса. Это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. По данным экспертов, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма пациента.

Тремя официально признанными симптомами этой инфекции являются температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса, подчеркнули специалисты.

Российский фельдшер Анна Дмитриева рассказывала, опираясь на свой опыт работы с пациентами, что у пациентов с потерей обоняния почти в 100% случаев диагностировали коронавирус.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 215 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала Worldometer на 19 октября, в мире количество случаев COVID-19 превышает 40,6 млн. Погибло более 1,1 млн пациентов, вылечилось свыше 30,3 млн.