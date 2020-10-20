В Госдуме оценили идею ввести вычет по НДФЛ для занимающихся спортом

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов оценил идею ввести вычет по НДФЛ для россиян, занимающихся физкультурой и спортом.

По его словам, эту инициативу нужно поддержать, однако «важно понять, каким образом это будет контролироваться и регламентироваться», передает RT.

При этом парламентарий отметил, что сейчас существует множество способов регулировать соответствующие законодательные решения.

«Сейчас уже есть много контрольных инструментов, и не надо стесняться давать преференции бизнесу и людям, которые вкладываются в инфраструктуру — в инвентарь, оборудование, тем, кто помогает общеобразовательным и спортивным школам... Мы не должны... бояться вводить у себя эти общепринятые нормы в законе», — отметил Фетисов.

Ранее, 19 октября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ.