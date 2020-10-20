Поезд на Украине остановили из-за двух голых дебоширок

На Украине двух пассажирок сняли с поезда за дебош. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил Telegram-канал «Киев оперативный».

Инцидент произошел в поезде сообщением Львов-Киев. Девушки 17 и 19 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ругались матом, курили, громко слушали музыку и бегали по вагону без одежды. Попутчикам дебоширок из соседнего купе даже пришлось переместиться в другой вагон, отмечает сайт aif.ru.

Начальник поезда принял решение высадить нарушающих общественный порядок девушек на станции Шепетовка в Хмельницкой области. Чтобы вывести буйных пассажирок из поезда, пришлось привлечь полицию, отмечает телеканал «360». Как сообщает украинское издание «Обозреватель», протокол на девушек составлять не стали, но сообщили о произошедшем их родителям.

8 октября сообщалось, что пассажиры подрались на борту самолета в США, поскольку один из них снял медицинскую маску, как только оказался в салоне. В итоге пассажир без маски покинул борт: полицейские оштрафовали его на несколько сотен долларов.