Минздрав Палестины опроверг данные о смерти Саиба Ариката

Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела вечером в понедельник, 19 октября, опровергла появившуюся в ряде арабских СМИ информацию о смерти от коронавирусной инфекции второго человека в палестинском руководстве Саиба Ариката.

«Прошу вас, уважайте чувства семьи Саиба Ариката. Просим вас придерживаться новостей из официальных палестинских информационных источников, а доктору Саибу мы желаем скорейшего выздоровления», — цитирует ее ТАСС.

Слухи о смерти генерального секретаря Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), члена ЦК движения ФАТХ опровергла и семья Ариката, передает издание «Дунья аль-Ватан».

Ранее спутниковый телеканал «Аль-Акса» сообщил, что Арикат умер из-за осложнений после заражения COVID-19. Канал в своем сообщении в Twitter ссылается на администрацию медицинского центра Хадасса в Иерусалиме, куда накануне из-за резкого ухудшения состояния здоровья доставили Ариката.

В понедельник стало известно, что после стабильной ночи состояние здоровья Ариката резко ухудшилось. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Несколько часов назад его дочь сообщила, что состояние Саиба Ариката остается стабильно тяжелым.

Основной переговорщик с Израилем 65-летний Саиб Арикат сообщил о своем заражении в Twitter 9 октября. Он лечился дома в Иерихоне и был на самоизоляции до резкого ухудшения состояния здоровья.