Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете

Шансы заразиться коронавирусом на борту самолета во время перелета невероятно малы. К такому выводу пришли специалисты международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает издание Express.

По информации экспертов, с начала года мировые авиакомпании перевезли 1,2 млрд пассажиров. При этом было зарегистрировано только 44 случая передачи коронавируса на борту, то есть один случай заражения на каждые 27 млн путешественников.

Специалисты называют несколько причин, которые препятствуют передаче вируса на борту. Одна из них — положение посадочных мест: большую часть времени люди сидят лицом вперед, то есть имеют немного шансов вдохнуть выдыхаемый соседями воздух. Естественным препятствием для передачи инфекции являются и высокие спинки кресел.

Кроме того, воздух в салоне меняется каждые две-три минуты, при этом его потоки движутся от потолка к полу. Помимо этого современные реактивные самолеты оснащены высокоэффективными воздушными фильтрами, такие же используют в медицинских учреждениях. Они уничтожают 99,9% вирусов, бактерий и грибков.

В отчете IATA говорится, что маски — также эффективный барьер для передачи COVID-19, именно поэтому пассажиры должны летать в них.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков высказал мнение, что течение COVID-19 будет проходить более мягко, благодаря естественным процессам мутации вируса до более слабых форм в течение 5–10 лет.