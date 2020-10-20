Хабиб Нурмагомедов назвал самого тяжелого соперника в карьере

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто был самым тяжелым соперником в его профессиональной карьере в интервью Григорию Стангриту в прямом эфире YouTube в понедельник, 19 октября.

По его словам, кого-то одного выделить было бы неправильно. Однако спортсмен отметил, что считает бой с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года тяжелым эмоционально. Кроме того, с эмоциональной точки зрения тяжело ему дался бой с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре 2019 года.

Нурмагомедов отметил, что тогда в зале присутствовало очень много близких ему людей, в том числе его отец Абдулманап Нурмагомедов, его старший брат и много других родственников. Он понимал, что перед ним лежит высокая ответственность. Российский боец добавил, что бывает тяжело выступать, когда рядом находятся близкие люди.

Также 19 октября Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в поединке против американца Джастина Гэтжи сделает акцент на борьбу и прессинг.

Ранее Гэтжи заявил, что находится в хорошей форме перед боем с Нурмагомедовым и, в частности, может бороться в течение 25 минут.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.