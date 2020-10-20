В МЧС предупредили об опасности нарушения водоснабжения Нижнего Дона

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщили об опасности нарушения водоснабжения на территории Нижнего Дона в связи с понижением ниже нормы уровня воды в Цимлянском водохранилище.

Как рассказал начальник института Сергей Диденко в понедельник, 19 октября, уровень воды уже опустился до отметки 32,05 м Балтийской системы при нормальном подпорном уровне в 36 м. Это минимальные значения за весь период эксплуатации гидротехнического сооружения.

Также в институте предложили ГУ МЧС России по Ростовской области рассмотреть вопрос об организации жизнеобеспечения населения, которая связана с низкой водностью водохранилища, а также провести тренировки по ликвидации условных ЧС, связанных с отключением водоснабжения в местных населенных пунктах, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 19 октября, сообщил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть будет выделена из федерального бюджета.