Школу в Липецке закрыли после массового отравления детей

Образовательный процесс в липецкой школе № 42 приостановлен — дети ушли на досрочные каникулы. Ранее там произошло массовое отравление. Ситуацией заинтересовалось управление Роспотребнадзора по региону, свои проверки начали следственный комитет и прокуратура.

Как рассказал GOROD48 директор учреждения Михаил Духанов, по болезни в школе отсутствовали 18 учителей, среди их диагнозов есть и «ОРВИ», и «пневмония» и «коронавирусная инфекция». В четырех классах не пришли на уроки около 20% детей с жалобами на рвоту, боли в животе. Всего пострадали около 25 учеников школы.

По словам заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области Ирины Щукиной, все обследования на вирусы и на кишечные бактерии дали отрицательные результаты.

«Нарушения имеют место быть, но на этот раз они не имеют никакого отношения к возникшей ситуации», — добавила Щукина.

Как сообщалось 13 октября, в Липецке экстренно закрыли столовую в школе № 23. На больничный ушли сразу все пять сотрудников пищеблока. Из-за того что столовая осталась без поваров, дети получили сухой паек: воду, сок и кондитерские изделия.