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Воронежские инженеры получали взятки в виде земельных участков

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В Воронежской области возбуждено дело о крупной взятке в отношении сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» («Россети Центр») — «Воронежэнерго», которых подозревают в получении земельных участков за подключение к электросетям на льготных условиях.

Фигурантами стали бывший ведущий инженер филиала Роман Буханцев, а также главный инженер и инженер первой категории производственно-технической группы Новоусманской РЭС Николай Авдеев и Виталий Турбанов, передает ИА «Абирег».

По версии следствия, сотрудники компании получили от директора ООО «Рыканские сады» Алексея Мануковского четыре земельных участка за содействие в технологическом подключении к электросетям на льготных условиях. В самой компании пояснили, что изначально неправомерные действия сотрудников стали объектом внимания отдела службы безопасности филиала.

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