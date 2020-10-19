Прямой эфир

Число мест для больных COVID-19 увеличат в несколько раз в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске начнет работу ковидный госпиталь на 711 мест. Для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦГКБ перепрофилируют койки. Раньше отделение было рассчитано на 150 больных этой категории.

Экстренных больных будут принимать в Центре специализированных видов медицинской помощи и Ульяновской областной клинической больнице. Горбольница № 3 примет пациентов по терапевтическому профилю, информирует 1ul.ru.

Ковидный госпиталь в ЦГБ начнет работать в полную мощность с 1 ноября. В настоящее время специалисты закупают препараты, распределяют красные и зеленые зоны, устанавливают новое оборудование.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020