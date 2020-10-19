Число мест для больных COVID-19 увеличат в несколько раз в Ульяновске

В Ульяновске начнет работу ковидный госпиталь на 711 мест. Для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦГКБ перепрофилируют койки. Раньше отделение было рассчитано на 150 больных этой категории.

Экстренных больных будут принимать в Центре специализированных видов медицинской помощи и Ульяновской областной клинической больнице. Горбольница № 3 примет пациентов по терапевтическому профилю, информирует 1ul.ru.

Ковидный госпиталь в ЦГБ начнет работать в полную мощность с 1 ноября. В настоящее время специалисты закупают препараты, распределяют красные и зеленые зоны, устанавливают новое оборудование.