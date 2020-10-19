Меланья Трамп примет участие в предвыборном митинге мужа

Первая леди США Меланья Трамп во вторник вечером примет участие в предвыборном митинге своего мужа в городе Эри (штат Пенсильвания). Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в президентской администрации.

Как отмечает телеканал, это первое появлении супруги главы государства на мероприятии его избирательной кампании с июня, за исключением ее выступления на общенациональном съезде Республиканской партии в августе.

По информации собеседника канала, с отдельной речью Меланья Трамп выступать не будет. Кроме того, других поездок или выступлений в рамках кампании Дональда Трампа у первой леди не запланировано.

Также стало известно, что на этой неделе дочь Трампа Иванка посетит Мичиган, Висконсин, Северную Каролину и Флориду, а его сын Эрик направится в Мичиган и Нью-Гэмпшир, а его жена Лара поедет в Неваду и Аризону, Дональд Трамп – младший будет на мероприятиях в Северной Каролине и Пенсильвании.

Во время избирательной кампании 2016 года Меланья Трамп произнесла всего несколько речей перед сторонниками своего супруга, напомнил телеканал. Наиболее продолжительным стало ее выступление в штате Пенсильвания за пять дней до выборов.

Выборы в США пройдут 3 ноября.

2 октября стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи обнаружен COVID-19. В этот же день американского лидера с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, где он провел три дня.